Rival do Timão, Estudiantes faz cartilha para lembrar que racismo é crime no Brasil

Como é um costume dos torneios sul-americanos, os torcedores brasileiros têm sofrido de maneira frequente com atos racistas do torcedor adversário.

Nesta terça-feira, o Estudiantes, rival do Corinthians pela Sul-Americana, emitiu uma cartilha com vários itens para mostrar ao seu hincha que, caso faça gestos racistas no Brasil, ele poderá ser preso.

No âmbito da partida do dia 22 de agosto entre o Club Estudiantes de la Plata e o elenco brasileiro do Corinthians, o Ministério de Relação Exteriores lista uma série de recomendações aos torcedores que viajarem ao Brasil para assistir ao evento futebolístico:

– Sugere-se viajar com seguro de viagem com ampla cobertura, na medida do possível para prestar assistência jurídica.

– Recomenda-se ter um comportamento correto durante o desenvolvimento do encontro e não responder a provocações que possam surgir do viés local.

– Sugere-se evitar qualquer tipo de desrespeito ao povo brasileiro.

– Informa-se que no Brasil canções e gestos racistas/xenófobos constituem crime grave que acarreta penas entre 3 e 6 anos de prisão efetiva.

– É relatado que o uso de drogas é severamente punido no Brasil

– Recomenda-se usar apenas ingressos legítimos para entrar no estádio.

– Recomenda-se o deslocamento até o estádio na escolta providenciada pela Polícia Militar da R. Paraguaia, 668 – Canindé – São Paulo, com saída às 16h30.

LEMBRETE

Vale citar, que apesar das diversas ofensas racistas dentro e fora do território brasileiro, a Conmebol não toma nenhuma atitude drástica e deixa a responsabilidade para os clubes ‘educarem’ seus torcedores com notas antes dos jogos.