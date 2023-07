River Plate anuncia mais uma contratação

O River Plate segue ativo no mercado de transferências e sacramentou a contratação de Facundo Colidio, atacante de 23 anos.

Através das redes sociais, o Millonario anunciou a chegada do jovem, que soma a sua qualidade ao elenco de Demichelis.

Colidio é mais uma aposta da diretoria em rejuvenescer o elenco e brigar de igual contra os principais clubes do continente.

Valor

De acordo com a TNT Sports, Facundo Colidio irá custar 5 milhões de euros aos cofres do time argentino e o seu contrato será até 2026.

