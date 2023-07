River Plate conquista primeiro título sem Marcelo Gallardo

Após oito temporadas com Marcelo Gallardo, o River Plate viu o seu técnico ir embora e deixar vago o cargo para Matín Demichelis.

Cria do time argentino, o ex-zagueiro desenvolveu a sua carreira na Europa e iniciou como treinador no Bayern de Munique B.

Visto como um treinador promissor, Demichelis chegou ao Monumental de Núñez com a benção do ex-técnico e motivado pela torcida.

No Campeonato Argentino, a campanha do título foi construída de forma segura. Dentro de casa o time era implacável e colecionou bons resultados.

O calcanhar de Aquiles do River Plate foram os jogos longe da sua casa, onde o acabou superado em três oportunidades.

A exibição final veio contra o Estudiantes. Com quatro rodadas de antecedência, o Millonario teve um jogo de gala contra o Pincha e venceu por 3 a 1 para coroar a primeira taça sem Gallardo.

