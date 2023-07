River Plate faz proposta para fechar com reforço de peso; confira

O River Plate está no mata-mata da Libertadores da América e a diretoria foi clara que busca reforços de peso no mercado da bola.

Com o entendimento que precisa fortalecer o sistema de criação, o nome escolhido é Manuel Lanzini.

O jogador do West Ham foi procurado pela diretoria do Millonario, que apresentou uma oferta considerada ótima para fechar a sua contratação.

Agora, fica a expectativa para que o meio-campista dê um retorno positivo e incorpe o elenco de Martín Demichelis.

Libertadores

No bate-papo, Lanzini teve o retorno do River Plate, que ele seria o grande nome para o time retornar ao posto de melhor clube da América.

Nas oitavas de final da Libertadores, o Millonario encara o Internacional, em dois confrontos que prometem muita emoção.

