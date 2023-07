River Plate pensa no retorno de ídolo; saiba mais

O meio-campo Pity Martínez é um dos nomes mais comentados nos bastidores do River Plate nesta janela de meio de ano.

Porém, a negociação está longe de ser simples, pois o atleta está machucado e só volta aos gramados em outubro.

Por conta disso, Pity Martínez é projetado para retornar ao River Plate no fim do ano, quando o atleta vi tentar a sua liberação junto ao Al-Nassr.

Desejo

Vale citar, que Pity Martínez já manifestou que pretende regressar ao River Plate e atuar pelo clube como antigamente.

No último título do Campeonato Argentino, o atleta foi ao Monumental de Núñez para acompanhar o time e vibrar com a torcida.

