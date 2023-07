River Plate pode conquistar mais um título na temporada

Campeão Argentino, o River Plate começa a observar a sequência da temporada 2023 e a chance de faturar mais títulos.

Agora, o time de Martín Demichelis foca na decisão do ‘Troféu dos Campeões’, que será realizado no dia 6 de agosto, contra o Boca Juniors.

A decisão é marcada entre os últimos vencedores da Superliga Argentina e Copa da Superliga Argentina.

Libertadores

Vale citar, que caso não tenha nenhuma mudança no calendário, o jogo vai acontecer entre as oitavas de final da Libertadores.

O River Plate encara o Internacional e o Boca Juniors mede forças diante do Nacional-URU.

