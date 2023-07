River Plate pode faturar o Argentino nesta segunda-feira

Na noite do último sábado, o River Plate foi ao Nuevo Gasómetro e consguiu voltar para casa com um empate sem gols.

O placar deixou o time de Martín Demichelis na liderança, com 54 pontos, 10 a mais que o Talleres, atual vice-líder.

Nesta segunda-feira, o time de Córdoba entra em campo e encara o Union, uma das equipes mais fracas da competição.

Com mais quatro jogos pela frente, se o Talleres perder, o River Plate é campeão nacional e conquista seu primeiro título pós-Gallardo.

Talleres campeão

Em caso de empate, o Talleres fica nove pontos atrás e precisa ter 100% de diferença. Além disso, vai precisar torcer por revés do River Plate nas três rodadas finais e tirar a diferença do saldo de gols.

Outro cenário é a vitória do Talleres. O time de Córdoba diminuiria para sete pontos e precisaria manter o 100% nas rodadas finais. No caso do River Plate, a equipe de Demichelis teria que perder duas e empatar outra.

