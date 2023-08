River Plate quer aproveitar a instabilidade do Internacional

A noite de terça-feira é especial para o River Plate, que abre a sua série eliminatória da Libertadores contra o Internacional.

O primeiro jogo ocorre no Monumental de Núñez, local onde o Millonario costuma prevalecer diante dos rivais.

Na fase de grupos, o 100% de aproveitamento foi fundamental para o River Plate compensar a campanha fraca longe do seu torcedor.

Diante do cenário, a esperança é que o clube argentino consiga um resultado bom e chegue com certa folga a Porto Alegre.

Um dos motivos do otimismo é o momento do Internacional, que ainda não se encontrou com a troca do comando técnico.

Nos dois jogos de Eduardo Coudet, o Colorado não venceu e deixa o seu torcedor inseguro em relação ao mata-mata.