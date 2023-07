Rodada no México tem vitória de técnicos brasileiros e mais um gol de Tiago Volpi

A terceira rodada do Apertura 2023 da Liga MX reservou momentos de alegria para três brasileiros. Técnico recém-contratado do América, o brasileiro André Jardine celebrou sua primeira vitória no comando do tradicional clube. No Atlético de San Luis, clube que faz parte do grupo comandado pelo Atlético de Madrid, o também brasileiro Gustavo Leal goleou e também conquistou seu primeiro triunfo.

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira Sub-23 nos Jogos Olímpicos de Tóquio, André Jardine deixou recentemente o comando deste mesmo Atlético de San Luis para aceitar o convite do poderoso América. Em seu segundo jogo no clube, neste último sábado, ele venceu o Puebla por 3 a 0 – o América tem um jogo a menos devido ao adiamento do confronto contra o Querétaro, válido pela segunda rodada.

“Fomos mais intensos e mais agressivos, e fomos contundentes apesar de termos perdido algumas oportunidades. Vi um time com fluidez e com posse de bola, do jeito que nós queremos aqui. Estamos indo por um bom caminho e estou muito feliz com nosso desempenho, mas temos que manter os pés no chão porque temos 20 dias de trabalho. Temos que saber quais são nossos pontos de evolução”, afirmou André Jardine.

Ao deixar o Atlético de San Luis, Jardine abriu a vaga para que seu ex-auxiliar técnico, Gustavo Leal, assumisse o comando do clube. Leal, também campeão olímpico em Tóquio e com passagem pelas categorias de base do Fluminense, agora trilha seu primeiro trabalho como treinador na categoria principal. E neste sábado, também brilhou ao golear o rival Querétaro no clássico local, por 4 a 1 – a partida ainda contou com gol brasileiro do atacante Vitinho, ex-São Paulo, que joga sua segunda temporada pelo Atlético de San Luis.

“Para mim há dois tipos de triunfo. Em nosso primeiro jogo, quando empatamos contra o Monterrey, aquilo também foi um triunfo, porque jogamos muito bem e com identidade, tendo controle das ações. Eu diria que essa vitória foi nosso segundo triunfo, e espero que tenhamos muitos outros. Meu compromisso é com a torcida deste clube e com objetivo de fazer com que essas pessoas saiam felizes do estádio”, falou Gustavo Leal.

Outro brasileiro que se destacou no México e que vem tendo momentos recorrentes de brilho individual foi o goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo, que inicia sua segunda temporada pelo Toluca. Pelo segundo jogo seguido, Volpi marcou um gol, em cobrança de pênalti. Este foi o sexto gol do goleiro brasileiro pelo clube mexicano, contabilizando a impressionante marca de cinco gols feitos nos últimos nove jogos.

Apesar do gol marcado por Volpi, o Toluca não conseguiu vencer na rodada e acabou derrotado pelo Juárez, por 4 a 2. Tiago Volpi passou a ser o cobrador oficial de pênaltis do Toluca desde a reta final da última temporada. Até aqui, tem 100% de aproveitamento nas cobranças, não tendo desperdiçado nenhuma oportunidade.

