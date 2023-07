Saiba como assistir a apresentação de Cavani no Boca Juniors

A segunda-feira terá muita emoção em La Bombonera. O centroavante Edinson Cavani vai pisar no gramado do time Xeneize pela primeira vez e será recepcionado pelo torcedor.

Boca Juniors prepara grande evento para apresentar Cavani

A animação promete ser forte, já que o artilheiro é a grande esperança do Boca Juniors neste segundo semestre de 2023.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, os portões da La Bombonera serão abertos a partir das 16h (Horário de Brasília) e a torcida promete lotar as dependências.

A expectativa é que entre 18h e 19h Cavani adentre o gramado e dê uma volta olímpica para receber o carinho da hinchada.

Transmissão

Você pode acompanhar a apresentação através das redes sociais do FL ou no canal oficial do Boca Juniors no Youtube.