Saiba o motivo que impediu Icardi de atuar na América do Sul

Mauro Icardi foi comprado pelo Galatasaray e renovou o seu contrato junto ao time turco até a metade da temporada 2026.

Leia Mais: Itália, no sufoco, estreia na Copa do Mundo vencendo a Argentina

Copa do Mundo Feminina 2023: O Despertar do Futebol das Mulheres

O atacante pertencia ao PSG, que não se preocupou em segurá-lo e o vendeu para o clube turco por 10 milhões de euros.

Newell’s Old Boys

A decisão de ficar na Europa chateou o Newell’s Old Boys, que sonhava em fechar um acordo com Icardi.

Através do técnico Gabriel Heinze, os Leprosos entraram em contato e tentaram uma negociação, mas sem sucesso.

O entendimento era que o salário seria bancado, mas a compra dos direitos econômicos acima dos valores para os padrões do Newell’s, cortou qualquer negociação.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!