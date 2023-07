San Lorenzo e Racing tem entendimento por Agustín Martegani

Clubes que na próxima semana estarão envolvidos em compromissos continentais por Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, San Lorenzo e Racing teriam chegado a um acordo para que o meio-campista Agustín Martegani deixe o clube de Boedo e rume para a Academia.

A informação difundida pela emissora TyC Sports é de que a negociação entre os clubes foi fechada com a promessa de que o Racing pagará 2,8 milhões de dólares (quantia cotada atuamente em R$ 13,2 milhões) para ter 50% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos que é formado no Ciclón.

Depois de ter se consolidado entre os profissionais em 2022 onde acumulou números da ordem de 32 partidas (20 delas começando como titular), três gols e cinco assistências, notoriamente Martegani perdeu espaço na equipe do técnico Rubén Darío Insúa. Até o momento, na temporada 2023, foram 22 jogos com duas assistências, mas com somente dez deles tendo iniciado os confrontos.

Esta é a segunda oportunidade que o nome do atleta é ligado a Academia pois, no início do ano, o Racing estava disposto a pagar quatro milhões de dólares (R$ 21,3 milhões) pela totalidade dos direitos. Porém, imaginando caráter ainda maior de valorização, o San Lorenzo negou a proposta.

Caso a movimentação se concretize, quem acabará sendo ponto frustrado no mercado de transferências é um clube brasileiro, o Internacional. Isso porque o Colorado também manifestou interesse por duas vezes em Agustín Martegani. Porém, em ambas, não houve acerto.