San Lorenzo usará equipe reserva antes da Sul-Americana

Com a aproximação do confronto pelas oitavas de final da Sul-Americana onde o San Lorenzo enfrentará o São Paulo, a ideia do Ciclón é de preservar seus principais jogadores visando o torneio continental.

Por isso, na partida do próximo sábado (29), contra o Tigre, pela última rodada do Campeonato Argentino, o técnico Rubén Darío Insúa deixou claro que a escalação da equipe contará com nomes de menor rodagem no plantel.

Apesar da importância em assegurar a terceira posição na tabela pensando no posicionamento da classificação acumulada (sistema que considera, também, a fase de grupos da Copa da Liga Profissional), o San Lorenzo entende ser de maior urgência dar atenção para o confronto da Sula que ocorrerá na próxima quinta-feira (3), no Nuevo Gasómetro. A partida está marcada para às 19h (de Brasília).

Chama a atenção o fato de que Agustín Martegani, recentemente apontado como próximo de reforçar o Racing, ser peça seriamente considerada para comelar jogando frente ao Tigre. Algo, aliás, abertamente comentado em entrevista por Insúa:

“Eu o vi treinando bem, muito compenetrado, pensando em seu trabalho. Estamos confiantes de que ele fará um bom jogo amanhã.”

Assim, a provável equipe que entrará em campo no fim de semana está sendo projetada no sistema 3-4-3 com Facundo Altamirano; Diego Calcaterra, Gonzalo Luján e Gastón Campi; Ezequiel Herrera, Elián Irala, Francisco Perruzzi e Tomás Silva; Agustín Martegani, Nicolás Blandi e Diego Perea.