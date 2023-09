Scaloni surpreende ao falar do preço de ingressos para Argentina x Equador

Na tradicional entrevista coletiva antes do jogo entre Argentina e Equador, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Lionel Scaloni deu uma resposta surpreendente ao falar sobre o valor dos ingressos para o confronto no Mâs Monumental.

Além de revelar que pagou do seu bolso por, ao menos, nove entradas equivalentes a camarotes do estádio na cidade de Buenos Aires, ele entende que não possui competência para protestar os preços colocados para o duelo da próxima quinta-feira (7).

“Tive que comprar nove, então imaginem… paguei, claro, como é que não pagaria? Posso mostrar o comprovante, se quiserem. Não sei se 900 mil (pesos argentinos) e qualquer coisa… Custa caro para mim também. Mas eu não sou ninguém para fixa o preço dos ingressos. Se dependesse de mim, deixava as pessoas irem de graça. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada sobre isso”, apontou o treinador da Albiceleste.

Em meio a sua primeira partida de nível competitivo desde a final da Copa no Qatar, Scaloni fez questão de frisar como foi o trabalho de passar aos seus comandados a necessidade de recomeçar o ciclo mundialista em meio a necessidade de manter o alto nível na Argentina:

“A conversa com os rapazes foi que o passado já passou. Foi muito bonito, histórico, mas, agora, é hora de seguir em frente. O DNA do jogador de futebol, ainda mais o argentino, é seguir tentando ganhar, competir, que foi o que dissemos aos nossos jogadores, continuar a competir na linha em que estávamos. Respeitando os rivais, sabendo que agora vai ser mais complexo. Ninguém pode relaxar, esta camisa e este escudo implicam uma melhoria constante e temos uma boa oportunidade para seguir bem. Os jogadores estão bem. Temos uma base que está conosco há algum tempo e estamos colocando jogadores que acreditamos que podem melhorar a equipe e dificultar a vida aos outros.”