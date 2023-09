Sergio Romero garante ter ‘previsto’ defesa de pênalti em Racing x Boca Juniors

Uma das figuras centrais na classificação do Boca Juniors, diante do Racing, para a semifinal da Libertadores, foi o goleiro Sergio Romero e as duas defesas de pênalti no confronto decisivo.

Entretanto, para o próprio arqueiro boquense, a situação se tratou, na verdade, da concretização de algo que ele havia pressentido alguns dias antes do compromisso que colocou o Xeneize como adversário do Palmeiras no torneio continental.

Segundo Sergio Romero, desde a disputa na marca da cal contra o Nacional, onde quase defendeu a batida de Diego Polenta, o tema tem ficado em sua cabeça onde o posicionamento daquela oportunidade foi usada como base para sua decisão na disputa frente ao Racing.

“Tinha muita fé no pênalti do Piovi. Três dias antes, eu disse que ia defender. Eu sentia. Quando o Polenta (contra o Nacional), em La Bombonera, que é o pênalti que passa embaixo da minha perna, já tinha decidido o que ia fazer, mas a ansiedade levou a melhor. Senti que tinha de ficar parado, mas a ansiedade me superou e saí antes. Tapei o rosto porque tinha que esperar um pouco mais. Tinha sentido isso. Com Piovi, isso também aconteceu”, detalhou o goleiro.

Romero também pontuou sobre a possibilidade de ganhar dois títulos até o fim do ano já que, além da Libertadores, a Copa da Liga Profissional, na Argentina, foi recém-iniciada:

“Temos uma linda possibilidade pela frente. Este grupo sempre esteve em evolução. Deus queira que os planetas continuem a se alinhar e que possamos levar o Boca a ganhar tudo o que pudermos.”