Site compara passe de Messi com Valdivia

O portal chileno ‘Red Gol’ foi mais longe que qualquer veículo de comunicação ao comparar Lionel Messi a Jorge Valdivia na noite do último sábado.

Encantado com a jogada feita pelo argentino com a camisa do Inter Miami, onde culminou com o seu gol, o site relembrou os tempos áureos de Valdivia.

A enfiada de Messi chamou a atenção e ganhou destaque com a comparação do ídolo chileno que jogou no Brasil com a camisa do Palmeiras.