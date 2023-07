Situação física de Luis Suárez frustra Inter Miami

Contratado a peso de ouro pelo Grêmio, Luis Suárez mostra a sua qualidade a cada jogo que passa, mas tem o futuro incerto.

Por conta de fortes dores no joelho, o uruguaio pensa em pendurar as chuteiras e quebrar seu contrato junto ao Tricolor.

Quem fica de olho na situação é o Inter Miami, clube que recém-contratou Lionel Messi e Sergio Busquets.

Em coletiva de imprensa, o mandatário do clube norte-americano chegou a falar sobre Suárez e sonha e fichá-lo.

Joelho

Agora, fica a expectativa para saber se o centroavante vai seguir a carreira e, em quais condições, ele pode permanecer dentro dos gramados.

