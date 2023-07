Sul-Americana: Times da Libertadores sofrem e apenas três continuam no torneio

Assim que a fase de grupos da Libertadores foi encerrada, os terceiros colocados foram deslocados aos playoffs da Sul-Americana.

Dos oito confrontos disputados com os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, apenas três da Libertadores seguem vivos.

O último classificado para as oitavas de final foi o Ñublense, que eliminou o Audax Italiano, em confronto chileno.

Além do Ñublense, Corinthians e Libertad seguem na competição e prometem brigar de igual com os concorrentes.

Veja abaixo os vitoriosos dos playoffs:

Corinthians (Libertadores)

Libertad (Libertadores)

Ñublense (Libertadores)

Botafogo (Sul-Americana)

América-MG (Sul-Americana)

Emelec (Sul-Americana)

Estudiantes (Sul-Americana)

San Lorenzo (Sul-Americana)

