Tamires chega a sua terceira Copa do Mundo com cinco patrocinadores

Presente em todas as listas de convocação da técnica Pia Sundhage desde que assumiu a Seleção Brasileira, a lateral-esquerda Tamires está no grupo que disputa a Copa do Mundo Feminina que acontece na Austrália e Nova Zelândia. A atleta chega a sua terceira Copa e, desta vez, com um recorde de marcas ao seu lado: PUMA, Guaraná Antarctica, Rexona, Buscofem e Panini.

Lateral-esquerda do Corinthians e uma das jogadoras mais experientes da Seleção, Tamires não é apenas referência em campo. Fora das quatro linhas, a jogadora demonstra como o futebol feminino tem se valorizado como produto do mercado. Para isso, a agência de marketing esportivo e entretenimento Octagon Latam – que faz parte da ODDZ Network, holding do ex-jogador Ronaldo – é responsável por gerenciar a imagem da jogadora e suas entregas.

A PUMA, fabricante alemã de produtos esportivos, é uma parceira de longa data e, mais uma vez, calçara os pés da jogadora na Seleção com a chuteira Ultra. A atleta fechou ainda um contrato como embaixadora de Rexona, amplificando a jornada da marca voltada à maior participação feminina no futebol, tendo Tamires como inspiração, para que as novas gerações continuem quebrando barreiras e acreditando no sonho de serem futuras craques. Além disso, a camisa 6 conquistou um contrato com Guaraná Antarctica, companhia que busca apresentar as atletas brasileiras ao público e dar luz para suas histórias durante a Copa.

Já no segmento editorial, Tamires é a representante da Panini, sendo destaque na página da Seleção Brasileira dentro do álbum de figurinhas da Copa do Mundo Feminina, além de ter participado do Flow Podcast a convite da marca. E, ampliando o seu leque de patrocinadores, Buscofem, o analgésico da mulher que trata as dores físicas e busca dar voz às dores sociais femininas, entrou como parceira recente da jogadora.

“É motivo de muito orgulho ter essas marcas ao meu lado e ver o apoio que todas nós estamos recebendo neste momento importante para o futebol feminino, trazendo seu incentivo e abrindo as portas para parcerias além da Copa do Mundo, aproximando ainda mais a modalidade do público. Tenho certeza de que é apenas o primeiro passo de um novo cenário para nós e para as próximas gerações que virão”, comenta a jogadora de 35 anos.

A próxima oportunidade que Tamires e suas companheiras entrarão em campo pelo Mundial será no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), diante da França. Em caso de vitória, o Brasil se garante matematicamente nas oitavas de final e, além disso, quebra o tabu de jamais ter vencido as francesas no futebol feminino.