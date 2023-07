Tati Silveira é apresentada como nova treinadora do Colo-Colo

O Colo-Colo do Chile anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira, 20, a técnica Tati Silveira, contratada para comandar o novo ciclo da equipe – que é a atual campeã chilena. A treinadora brasileira falou sobre a sua chegada, novos desafios no clube e também projetou sobre o trabalho a ser realizado para a conquista do bicampeonato nacional e também da Taça Libertadores Feminina.

“As expectativas são muito boas. Encontrei uma equipe muito qualificada, com muita técnica, jogadoras experientes. A expectativa é realmente competir, melhorar, desenvolver as meninas, desenvolver o trabalho para que possamos fazer uma grande competição, olhando sempre num futuro com muita ambição, muito desejo de vencer e queremos usar esse período de preparação para que possamos chegar muito fortes na Libertadores”, comentou na coletiva de apresentação.

Vencedora, a ex-jogadora começou na carreira de treinadora profissional à frente do elenco feminino adulto do Porto Alegre FC em 2008. Desde então, teve passagens por equipes como Grêmio, Internacional, Ferroviária, Santos e Seleção Brasileira Sub-17. Foi campeã nacional com a Ferroviária em 2019, e eleita a melhor treinadora da competição naquela temporada, sendo a primeira e única mulher a conseguir as duas conquistas.

