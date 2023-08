Tecatito não pensa em retorno próximo ao Monterrey

Clube que tem um dos maiores poderios de investimento do México, o Monterrey trouxe recentemente o espanhol Sergio Canales e estaria interessado em repatriar Tecatito Corona, outro atleta que disputou LALIGA na última temporada.

Além do desejo por parte dos mexicanos, o clube de Andaluzía não considera o atleta como inegociável diante da necessidade em ‘desinchar’ o plantel para sanar problemas financeiros. Entretanto, segundo palavras ditas pelo próprio Tecatito, em entrevista dada ao programa de TV espanhol El Chiringuito, a probabilidade do jogador atualmente no Sevilla retornar ao clube onde é formado e se profissionalizou não é grande.

“Não posso falar sobre isso… Estou no Sevilla e estou muito feliz”, se limitou a dizer o avante de 30 anos de idade que está na Europa desde 2013. Além do futebol espanhol, ele já jogou em Holanda (FC Twente) bem como construiu uma larga passagem com a camisa do Porto (entre 2015 e 2022), local onde conquistou a metade dos títulos (sete) em seu currículo.

Por conta disso, Tecatito Corona também é figura constante na seleção do México apesar das constantes trocas no comando técnico dos últimos anos. São 72 partidas com a Tri, tendo marcado dez gols e disputado a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.