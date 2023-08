Técnico campeão do mundo com a Argentina, Menotti é internado após acidente

Aos 84 anos, César Luis Menotti, uma lenda do futebol sul-americano, sofreu um acidente doméstico dentro da sua residência e acabou internado.

De acordo com os familiares, o fato ocorreu na noite do último domingo e a decisão foi levá-lo ao hospital com urgência.

Devido a sua idade avançada, o entendimento é que ele precisava de exames mais específicos para entender se teve alguma consequência grave.

Apesar do susto, familiares de Menotti informaram a imprensa local que tudo não passou de um ‘susto’ e o ex-treinador não corre risco.