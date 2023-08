Técnico do Bolívar projeta comportamento do Internacional

Com a expectativa de, ao menos, igualar sua melhor campanha na história da Libertadores, o Bolívar receberá, na próxima terça-feira (22), o Internacional pelas quartas de final do torneio continental.

Leia mais: Lesão de Philippe Coutinho pode ‘travar’ possível transferência

Gustavo Alfaro recusa proposta de clube sul-americano

Para o compromisso que acontecerá às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, o treinador da equipe boliviana, Beñat San José, entende que a representação brasileira usará a pressão alta no intuito de dificultar a saída de bola da Academia:

“Eles (Inter) são uma equipe que tem muitas alternativas e pressionam alto. Eles podem jogar com dois atacantes, pressionar pelas laterais ou ter muitos jogadores criativos no meio-campo. Acho que será um jogo muito difícil, porque eles são um time que controla bem a bola. Sempre tentamos ter uma ideia de como será o jogo ou como esperamos que ele seja. Obviamente, analisamos quais jogadores podem atuar para nós em diferentes posições, mas veremos como nos posicionaremos nesse jogo.”

Além disso, o comandante do Bolívar usou como exemplo a sequência de compromissos entre a ida e a volta das oitavas na Liberta, diante do Athletico, para demonstrar a dificuldade de gerenciar o plantel diante do apertado calendário:

“É difícil jogar três partidas em seis dias, você sente o desgaste. Muitos dizem que temos um elenco grande, mas isso não é verdade. Temos um elenco mais curto, porém com muita qualidade.”