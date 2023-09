Técnico do Chile pressionado após derrota nas Eliminatórias

O Qualificatório da Copa do Mundo começou para o Chile e da pior forma possível, já que a Roja foi superada por 3 a 1 pelo Uruguai.

Vidal foi o único destaque em derrota do Chile

O placar ligou o sinal de alerta, já que o jogo coletivo da Roja apresentou quase nada ao longo dos 90 minutos.

Como não poderia ser diferente, Eduardo Berizzo, técnico da seleção, foi muito criticado por torcida e imprensa local.

Além da estreia com derrota, Berizzo vem de uma reta final para o Qualificatório do Mundial d 2022 abaixo do esperado.

A demissão já foi especulada nos bastidores da ANFP e, caso o Chile decepcione contra a Colômbia em casa, o caldeirão vai ferver para o treinador.