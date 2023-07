Técnico do Colo-Colo deixa dura mensagem após ser goleado pelo América-MG

Depois do resultado avassalador de 5 a 1 sofrido contra o América-MG, custando a eliminação na Sul-Americana, as palavras do técnico do Colo-Colo, Gustavo Quinteros, foram bastante duras.

Leia mais: Universitario perde longa invencibilidade em casa

Estudiantes amassa Barcelona de Guayaquil e enfrenta o Goiás nas oitavas

O comandante do Cacique chegou a dizer, inclusive, que o clube ‘não está preparado para esse nível de torneio’ além de falar no sentimento de ‘vergonha’, especialmente no desempenho defensivo, em partida que foi disputada no Independência, em Belo Horizonte, na última terça-feira (18).

“Defensivamente, fomos um desastre. Me sinto envergonhado pelo fato da equipe defender dessa maneira. Não marcamos na área, não pegamos os rebotes e isso aconteceu depois de vários jogos. Mas esse foi muito ruim e, como técnico, tenho vergonha de termos atuado assim. Jogamos uma partida muito abaixo das atuações anteriores, inclusive na Libertadores. Fomos jogar contra o Boca, em La Bombonera, e jogamos muito melhor. Fomos à Colômbia e à Venezuela e poderíamos ter conseguido mais do que um empate. Defensivamente, fomos um desastre, não fomos bem. Ofensivamente, criamos para marcar mais um gol… Assumo a responsabilidade pelo vexame, mas não tivemos a personalidade necessária para defender uma vantagem e nos defender em duelos individuais e, agora, temos de virar a página”, disse o treinador do Colo-Colo.

“Quando se espera que joguemos no melhor nível, não conseguimos fazer isso. É algo a ser melhorado. É uma dívida que temos pendente e que todos nós temos: dirigentes, jogadores e nós mesmos. Mas temos que mudar esse comportamento esportivo quando temos que definir uma chave internacional. Sabemos que não estamos prontos para esse tipo de torneio e lutaremos com afinco pelo campeonato nacional. Mas temos de reconhecer que não estamos prontos para esse tipo de confronto internacional”, completou.

Como mencionado pelo próprio Gustavo Quinteros, as atenções do clube de Santiago se voltam exclusivamente para o âmbito nacional no restante da temporada. Além da Copa Chile, onde a equipe enfrentará o Palestino, pela semifinal da fase regional na Zona Centro-Norte, os Albos visitam o Ñublense, no próximo domingo (23), pela 17ª rodada do Campeonato Chileno. Na liga, o Cacique ocupa a sexta posição, com 26 pontos, seis atrás do ponteiro, Cobresal.