Técnico do Estudiantes manda recado para o Corinthians antes da ‘decisão’

A terça-feira é decisiva para o Estudiantes de La Plata, que encara o Corinthians e tenta carimbar um lugar na semifinal da Copa Sul-Americana.

No primeiro jogo, o Pincha foi superado por 1 a 0 e terá a presença da sua torcida para reverter o marcador a favor dos brasileiros.

Na última coletiva antes do jogo, o técnico Eduardo Domínguez abriu o jogo e falou o que espera do seu time.

“Nestas partidas importantes, a minha equipe sempre mostra a sua força. Nós temos 90 minutos para superar o adversário. Nós precisamos ter paciência e agressividade, pois o jogo é em nosso estádio”, afirmou, antes de completar:

“O Corinthians tem um ótimo controle de bola, mas diferente do primeiro jogo, nós vamos criar mais oportunidades para marcar. Nós sabemos que eles vão tentar acalmar o jogo e sair no contra-ataque. Vamos jogar de forma simples e bloquear as investidas deles”.