Técnico do Newell’s dá forte declaração pós-queda para o Corinthians

No estádio Marcelo Bielsa, o Newell’s Old Boys martelou do começo ao fim, mas acabou no empate sem gols com o Corinthians, o que culminou com a eliminação da Copa Sul-Americana.

KTO Sul-Americana: Corinthians segura Newell’s Old Boys e avança

Na coletiva de imprensa, o técnico Gabriel Heinze não procurou culpados e deu uma forte análise sobre a partida em Rosario.

“Estes jogadores mereciam muito mais. Nós tivemos possibilidades fora e dentro de casa. Hoje, jogamos bem e perdemos muitas chances”, declarou, antes de completar:

“Não deixamos de jogar no campo do adversário. Eu tenho sentimentos e estou triste, mas para ser bem sincero, se existe uma forma de perder, eu prefiro que seja assim, com os jogadores bem dentro de campo”.