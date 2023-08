Técnico do Newell’s, Heinze discute em coletiva após derrota para o Corinthians

O revés do Newell’s Old Boys diante do Corinthians aumentou a pressão no clube de Rosario e o técnico Gabriel Heinze entrou em cena na coletiva de imprensa.

Durante as perguntas ao comandante, o treinador foi questionado sobre a decisão de colocar Lisandro Montenegro em campo e retirá-lo 25 minutos depois.

Incomodado, o treinador iniciou o debate e o clima esquentou ao ser chamado de ‘mal educado’ pelo jornalista. Confira o diálogo abaixo:

“Posso terminar de falar ou não interessa?”, disparou Heinze.

“Não se irrite…”, disse o jornalista.

“Bom, eu queria explicar, mas você não deixa”, continuou o técnico.

“Pode explicar. Você é um mal educado, Gabriel. Um grande mal educado”, declarou o repórter.

“Como eu posso ser mal educado, se estou falando e você me interrompe? Quem é o mal educado aqui?. Não sou mal educado. Não tenha essa visão sobre a minha pessoa”, finalizou o treinador.