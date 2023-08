Técnico do Olimpia dá forte declaração após revés contra o Fluminense

A última quinta-feira do Olimpia não vai ficar para a história de forma positiva. No Maracanã, o Decano foi superado por 2 a 0 e vê a classificação para as quartas de final mais longe.

Leia Mais: Relembre a trajetória do Flamengo na Libertadores

Análise: Olimpia volta com prejuízo inesperado contra o Fluminense

KTO Libertadores: Fluminense vence e abre vantagem contra o Olimpia

Na coletiva de imprensa, o técnico Arce deu a sua opinião sobre o rival e exaltou a qualidade do Fluminense de Fernando Diniz.

“É uma das melhores equipes do Brasil. Tem, quiçá, o melhor treinador da atualidade no Brasil”, declarou.

Agora, com o revés, o Decano precisa vencer o Flu por três gols ou mais de diferença. Vitória por dois gols leva a disputa para os pênaltis.