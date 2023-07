Técnico do Universitario defende preparador físico e nega ato racista

O preparador físico do Universitario, Sebastian Avellino Vargas foi acusado por torcedores do Corinthians de racismo e está detido para julgamento.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Jorge Fossati, treinador do clube peruano, negou qualquer ato racista do seu companheiro de comissão.

“Segundo o que ele me contou, seus gestos foram mal interpretados. Ele fez gestos de por que eu?”, declarou.

Desde a última temporada, os casos de racismo nos torneios da Conmebol aumentaram de forma considerável, mas a entidade faz pouco caso e aplica punições brandas.

