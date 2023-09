Técnico é demitido de seleção sul-americana; confira

A era Guillermo Barros Schelotto chegou ao fim na seleção paraguaia. Após reunião com a Associação Paraguaia de Futebol, o treinador selou um acordo pela sua saída.

A gota final para acabar a paciência da gerência paraguaia foi a derrota nas Eliminatórias da Copa do Mundo para a Venezuela, fora de casa.

Nas duas rodadas iniciais, o Paraguai somou um ponto e não apresentou um bom futebol, fato que irritou os torcedores.

Com o temor de ficar sem a vaga na Copa do Mundo de 2026, a diretoria optou pelo fim do ciclo de Schelotto.

Veja os números:

Em 17 jogos, Schelotto foi venceu quatro, empatou outras quatro vezes e foi superado em nove jogos. O ataque marcou 12 gols e a defesa foi vazada em 22 oportunidades.