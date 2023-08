Tevez se reencontra com ex-companheiro em situação distinta

Nesta semana, o Independiente anunciou a chegada de Carlitos Tevez para ser o novo técnico da equipe em busca de melhorar consideravelmente sua trajetória em relação ao primeiro semestre de 2023.

Leia mais: KTO Sul-Americana: Gil marca e Corinthians bate Estudiantes

KTO Libertadores: Enner Valencia decide e Inter derrota Bolívar

Além de representar somente o segundo desafio em sua inicial carreira de treinador (comandou por 15 jogos o Rosario Central em 2022), Tevez viverá situação distinta do que se ambientou em sua carreira, já que reencontrará um ex-companheiro dos tempos em que atuava.

Entre os reforços trazidos pelo Rojo antes mesmo da informação de que Carlitos seria o técnico, está o lateral-direito chileno Mauricio Isla. Além das recentes passagens por Flamengo, Universidad Católica e sua história na seleção chilena, Isla passou 13 anos na Europa onde uma das equipes que defendeu foi a Juventus.

Tendo compartilhado os anos de 2013 e 2014 no clube de Turim, Mauricio Isla e Carlitos tevez disputaram 21 partidas juntos entre Italiano, Copa da Itália, Liga dos Campeões da Europa e Liga Europa. O aproveitamento nessa amostra, por sinal, é digno de inúmeros elogios, já que o histórico aponta 17 vitórias, três empates e somente um revés. Enquanto o lateral chileno começou 14 dos 21 compromissos entre os titulares, Tevez esteve no 11 inicial, dentro dessa amostra, em 18 oportunidades.

Agora em um contexto diferenciado, a primeira oportunidade que dupla pode voltar a unir forças em prol do Independiente será no próximo domingo (27). No Estádio Libertadores de América, o clube de Avellaneda receberá o Vélez Sarsfield pela segunda rodada na fase de grupos da Copa da Liga Argentina.