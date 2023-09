Time caro e sem brilho: River Plate inicia Argentino com resultados ruins

Após um primeiro semestre espetacular, o River Plate venceu o seu primeiro título nacional sem Marcelo Gallardo no banco de reservas.

Empolgada com o trabalho de Martín Demichelis, a diretoria do Millonario foi ao mercado e reforçou o time com bons e caros jogadores.

A expectativa era montar um esquadrão e sonhar com o título da Libertadores da América, principal torneio do calendário.

Porém, a eliminação no torneio continental mexeu com as estruturas da equipe, que procura um norte para embalar mais uma vez.

No Argentino, em três rodadas disputadas, duas derrotas fora de casa e um triunfo diante do seu torcedor.

O último revés foi na noite de sábado ao ser superado pelo Vélez Sarsfield fora de casa. Ou seja, a expectativa é para que o clube tenha uma reação em breve para evitar que uma crise ocorra dentro do Monumental de Núñez.