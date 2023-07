Times da Libertadores abrem vantagem na Sul-Americana

A noite de terça-feira teve a abertura dos playoffs da Copa Sul-Americana, onde os clubes eliminados da Libertadores, entraram na competição.

Leia Mais: Técnico do Universitario defende preparador físico e nega ato racista

Felipe Augusto marca, Corinthians vence o Universitario e abre vantagem pela Sul-Americana

Nos primeiros três confrontos da fase que antecede as oitavas de final, Corinthians, Barcelona de Guayaquil e Colo-Colo, bateram os clubes que já estavam na Sul-Americana e ficaram na 2ª colocação das suas chaves.

Agora, resta saber como os outros cinco times oriundos da Libertadores, irão manter o embalo ou vão apresentar resultados diferentes.

Veja abaixo os duelos que restam:

(Libertadores) Patronato x Botafogo

(Libertadores) Sporting Cristal x Emelec

(Libertadores) Independiente Medellín x San Lorenzo

(Libertadores) Ñublense x Audax Italiano

(Libertadores) Libertad x Tigre

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!