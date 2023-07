Toluca inova em vídeo de apresentação de Pedro Raul; assista

Se no Brasil Pedro Raul saiu em baixa no Vasco da Gama, no Toluca, clube que o contratou, a situação é bem diferente.

Através das redes sociais, o clube mexicano anunciou o atacante e fez um vídeo que certamente vai viralizar na internet.

Em uma caixa e com direito a contagem regressiva, Pedro Raul apareceu entre fumaças e com pose de artilheiro.

Agora, resta saber se ele vai corresponder a expectativa e dar ao Toluca o que o time espera dentro das quatro linhas.

Assista: