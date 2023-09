Torcida do River Plate escolhe time brasileiro que mais gosta

Conhecida pelo seu fanatismo nas arquibancadas, a hinchada do River Plate é uma das mais vibrantes da América do Sul.

Apesar da rivalidade entre Brasil e Argentina, os Millonarios sempre estão de olho no que pode acontecer nos gramados do país tupiniquim.

Durante uma pesquisa no canal Gabriel Abramovic, os torcedores do River Plate elegeram os clubes brasileiros mais ‘simpáticos’ e surpreenderam com as escolhas.

Os dois mais citados foram a Chapecoense e o Santos. O time de Santa Catarina ainda mexe com os torcedores por conta do grave acidente aéreo de 2016.

Enquanto isso, o Santos, por ser o time de Pelé, também conta com a simpatia da fanática hichada do River Plate.