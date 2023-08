O sonho do San Lorenzo de faturar a Copa Sul-Americana chegou ao fim. O Ciclón foi superado por 2 a 0 pelo São Paulo e se despediu da competição.

Expulso ao longo do jogo, Insua não concedeu coletiva de imprensa, mas falou com os jornalistas no embarque da equipe rumo ao seu país.

“Em linhas gerais, a nossa competição foi muito positiva, mas perdemos para uma equipe de hierarquia na América do Sul”, disparou, antes de completar:

“Nós ganhamos por 1 a 0 em casa e depois fomos superados por dois gols. O futebol argentino pode encarar qualquer equipe, pois somos os atuais campeões do mundo”.