Treinadora brasileira, Emily Lima estreia no comando da seleção peruana

A treinadora brasileira Emily Lima fará sua estreia comandando a Seleção Peruana na próxima sexta-feira (14), diante da Argentina, em partida que acontecerá em Buenos Aires, no Estádio Único de San Nicolás, às 20h30 no horário de Brasília. Este será o primeiro de dois amistosos que serão disputados pela “La Bicolor” no mês de julho, tendo a equipe do River Plate como segundo adversário.

Emily realizou sua primeira convocação pela equipe no último dia 28 de junho. A ideia dos amistosos é dar minutagem às atletas e iniciar um novo ciclo na Seleção Peruana, com o grande objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2027. O jogo contra a Argentina serve como um primeiro grande teste, uma vez que as hermanas farão o seu último amistoso antes da disputa do Mundial deste ano.

Após passagens por Juventus da Mooca, São Caetano, São José, São Paulo, Santos e Seleções Brasileira e Equatoriana, Emily Lima estreia em mais um desafio na sua carreira. Pelo Peru, a técnica vai também estabelecer diretrizes e metodologias de trabalho nas categorias Sub-17 e Sub-20, tendo uma perspectiva de longo prazo neste novo trabalho.

