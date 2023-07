Universitario foi goleado recentemente por rival do Corinthians

Na noite desta terça-feira, o Universitario abre a série dos playoffs da Sul-Americana diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Internamente, o duelo é vivido com muita expectativa pelo torcedor do clube peruano, que sonha em ver o time chegar longe na competição.

Além do bom momento no torneio interno, a fase turbulenta do Corinthians é um motivo que empolga o torcedor do Universitario.

Palmeiras

Apesar da onda positiva dentro do Universitario, o torcedor do crema ainda tem na cabeça a última vinda a cidade de São Paulo, na temporada 2021.

Na ocasião, a equipe disputava a fase de grupos da Libertadores e encarou o Palmeiras. No Allianz Parque, o Verdão de Abel Ferreira e cia venceu por 6 a 0.

