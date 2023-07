Universitario perde longa invencibilidade em casa

Na noite desta terça-feira, o Universitario se despediu da Copa Sul-Americana ao perder do Corinthians por 2 a 1.

No primeiro encontro, o Timão venceu por 1 a 0 e não deixou dúvidas sobre quem foi melhor nos playoffs.

Agora, o Universitario foca no torneio peruano e terá apenas o calendário doméstico na sequência de 2023.

Mandante

Outra queda importante de forma negativa foi a invencibilidade dentro do Monumental de Lima. Desde o revés para o Alianza Lima, o Universitario havia colecionado 11 vitórias e um empate.

Veja os números do Universitario em casa:

12 vitórias

1 empate

2 derrotas

