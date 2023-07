Universitario se apega a desempenho em casa para eliminar Corinthians

Na noite da última quarta-feira, o Universitario vendeu cara a sua derrota ao Corinthians nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Com o revés por 1 a 0, o time peruano tem a necessidade de buscar o resultado dentro de casa e apela ao seu torcedor, que pretende lotar o Monumental de Lima.

Para avançar a conta é simples. Vitória a partir de dois gols. Em caso de triunfo pelo placar mínimo, a vaga será definida nos pênaltis. Empate ou derrota significa eliminação.

Mandante

Dentro de casa, o Universitario disputou 14 jogos nesta temporada e tem um desempenho quase perfeito, com 12 vitórias. A única derrota ocorreu no início do ano, quando foi superado no clássico diante do Alianza Lima por 2 a 1.

Veja os números:

12 vitórias

1 empate

1 derrota

