Universitario tem dois suspensos após confusão na Sul-Americana

Além de reverter a desvantagem de 1 a 0 contra o Corinthians no playoff anterior aos grupos da Sul-Americana, o Universitario terá de lidar com a baixa de dois nomes para o confronto decisivo da próxima terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em Lima.

Após análise feita pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol, o goleiro José Carvallo e o meio-campista Roberto Siucho foram punidos pelo envolvimento na confusão em pancadaria após o último duelo da fase de grupos, contra o Gimnasia, no Monumental Ate.

Os dois foram expulsos no duelo contra os argentinos, ocorrido no último dia 28 de junho, onde ambos foram flagrados agredindo jogadores do Gimnasia. Do lado do clube de La Plata, oito atletas receberam cartão vermelho.

Enquanto o arqueiro do clube Crema recebeu oito partidas de suspensão e recebeu multa de 12 mil dólares (R$ 57,5 mil, na atual cotação), Siucho teve pena fixada em quatro confrontos além de sanção financeira na faixa de oito mil dólares (R$ 38,3 mil).

Apesar da punição, nenhum dos jogadores mencionados terá de arcar com os valores estabelecidos pela Conmebol, já que eles serão deduzidos do valor de premiação ao fim da participação do Universitario na Sul-Americana.

