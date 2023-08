Uruguai liga sinal de alerta com lesão de Arrascaeta

No último sábado, o técnico Marcelo Bielsa ligou o sinal de alerta ao ver que Arrascaeta sentiu uma lesão muscular no jogo do Flamengo.

Ainda sem divulgar a lista para os dois primeiros duelos das Eliminatórias, a Celeste tem Arrasca em seus planos e o temor é que ele não jogue.

Sem criar muitos alardes, o Uruguai aguarda uma posição final do Rubro-Negro sobre o atleta, que é peça chave no futebol brasileiro.

Além da seleção uruguaia, Arrascaeta teria pela frente as decisões da Copa do Brasil, que também estão agendadas para setembro.