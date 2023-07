Valdivia discorda de Arturo Vidal em críticas à Jorge Sampaoli

No último fim de semana, mais especificamente no último domingo (16), um dos assuntos que chamou a atenção foi a agressiva postura de Arturo Vidal na entrevista após estrear pelo Atheltico-PR. Chegando, inclusive, a chamar de ‘perdedor’ o atual técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, com quem também trabalhou em vitorioso período na seleção do Chile.

Leia mais: Ex-jogador da MLS rebate declaração de Cristiano Ronaldo

Neymar avança em recuperação para voltar aos gramados no PSG

Em participação no programa de rádio Los Tenores, veiculado pela emissora chilena ADN, o ex-jogador e companheiro na Roja de Vidal, Jorge Valdivia, afirmou não concordar com a postura que foi adotada pelo hoje atleta do Furacão.

Para ele, as críticas do ex-flamenguista deveriam ficar unicamente na análise do aspecto técnico, não partindo para o âmbito pessoal onde, em outras oportunidades, Sampaoli já teria sido um verdadeiro ‘aliado’ de Vidal. Como, por exemplo, na polêmica envolvendo o Rei Arturo e o acidente automobilístico ocorrido em 2015 em meio a disputa da Copa América no Chile, onde o jogador chegou a ficar detido por exames apontarem a presença de álcool em seu sangue.

“O Arturo pode questionar o lado profissional, pode entender que é um técnico ruim, um perdedor, um fracassado. Mas, na coletiva de imprensa após o jogo, ele fala sobre a pessoa e eu acho isso mais grave. Eu tinha entendido, muito recentemente, que eles tinham um bom relacionamento. Quando o Jorge chegou ao Flamengo, o Arturo era um dos mais felizes. Me dói muito ouvir o Arturo e acho que, além do futebol, ele é um ser humano que tem bons sentimentos com as pessoas. Ele pode se referir ao Sampaoli profissionalmente como quiser, o que eu não esperava era quando ele se referiu à pessoa, porque não estou acostumado a ouvir o Arturo falar assim da pessoa”, disse El Mago, agregando:

“Nunca ouvi ou convivi com alguém que tenha falado mal de Sampaoli pessoalmente, de sua vida particular. Podemos analisar sua saída do Sevilla, do Chile, onde acho que não foi justo quando ele marcou a reunião com os jornalistas e falou sobre um vestiário ingovernável. Não achei justo para nós, que o defendemos. Mas foi recíproco, porque Sampaoli foi um dos defensores de Vidal quando aconteceu a questão na Copa América.”

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!