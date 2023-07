Valencia analisa condição para liberar Edinson Cavani

Se na chegada ao futebol espanhol o atacante uruguaio Edinson Cavani era visto com potencial de solução esportiva para o Valencia, neste momento o seu cenário é frontalmente oposto. Ao menos, é isso que indica o jornal radicado na região das Astúrias, Super Deporte.

Leia mais: Por dívida, Nacional aciona clube brasileiro na FIFA

São Paulo e jogadores provocam Palmeiras após classificação na Copa do Brasil

Segundo o que não apenas foi veiculado na parte interna como também é capa da versão impressa do jornal, tanto o rendimento dentro de campo abaixo do esperado (sete gols e duas assistências em 28 compromissos) como o aspecto financeiro tem sido vistos como um ‘problema’ a ser resolvido.

Diante disso, o clube que lutou contra o rebaixamento na edição 2022/2023 de LaLiga já teria, até mesmo, um planejamento para facilitar as condições de possíveis interessados em Cavani e liberá-lo do atual vínculo, válido até julho de 2024. Por ano, ele receberia o equivalente a cinco milhões de euros (R$ 26,9 milhões na atual cotação)

A ideia do Valencia é fazer com que Cavani aceite um acordo onde abra mão dos valores que ainda tem a receber no aspecto salarial até o fim do contrato. Com isso, em contrapartida, o clube não se oporia a antecipação do fim de acordo.

Em meio a essas informações, o Boca Juniors segue sendo o clube de maior interesse em encontrar meios de viabilizar a contratação de Edinson Cavani. Com direito, inclusive, ao irmão e empresário do atacante charrúa, Walter Gugielmone, ter recentemente viajado para a Argentina e dar andamento as conversas junto a diretoria boquense.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!