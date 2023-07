Valencia e Milan chegam a acordo por transferência de Yunus Musah

Depois de relativa insistência, o Milan, enfim, teria chegado a termos suficientes para contratar o meio-campista norte-americano Yunus Musah junto ao Valencia. As informações são da emissora italiana Sky Sport.

Do lado do atleta de 20 anos de idade, desde a primeira procura do clube italiano, existia o interesse de Musah em rumar para a Velha Bota, mas o aspecto financeiro era empecilho onde os espanhois não aceitavam as propostas apresentadas.

Por fim, o acordo foi verbalmente acertado onde a representação de Milão pagará 20 milhões de euros (R$ 104,2 milhões, na atual cotação) no total da transação. A ideia seria de pagar 18 milhões de euros (R$ 93,8 milhões como taxa fixa de transferência além de dois milhões de euros (R$ 10,4 milhões) em bônus contratuais que não foram detalhados.

Apesar de nascido na cidade de Nova York, Musah começou sua trajetória nas categorias de base do modesto Giorgone, na Itália, antes de passar oito anos cumprindo seu processo de formação na base de outro clube londrino, o Arsenal. Em 2019, ele rumou para o futebol espanhol onde integrou, inicialmente, a equipe B do Valencia antes de se consolidar no time principal.