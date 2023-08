A Leagues Cup está em sua reta final e um caso curioso ocorreu no duelo entre América-MEX e Nashiville, dos Estados Unidos.

Após a igualdade por 2 a 2 no tempo normal, a disputa de pênaltis entrou em ação e deu Club América por 5 a 4. O ato final foi a defesa de Malagon.

Com direito a muita comemoração no gramado, os jogadores do time mexicano foram ao vestiário e deram continuidade na vibração.

Depois de 10 minutos do encerramento do jogo, a equipe de arbitragem entrou em ação. O VAR analisou a defesa de Malagon e percebeu que o goleiro se adiantou. A decisão foi por retomar o confronto.

Na recuperação das penalidades, Malagon não defendeu a cobrança do Nashiville, o América desperdiçou o seu pênalti e viu o rival avançar no torneio.