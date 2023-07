Vasco de olho! Veja a média de gols de Abel Hernández no Peñarol

Uma das principais novelas do futebol sul-americano é Abel Hernández e a sua continuidade com a camisa do Peñarol.

Enquanto o jogador tenta quebrar o seu contrato, o Carbonero trabalha pra segurar o centroavante para os próximos meses.

Um dos motivos para que o clube uruguaio lute pela sua permanência é a sua média de gol, qu no primeiro semestre de 2023 é ótima.

Em 19 partidas com a camisa do Peñarol, Abel Hernández aparece com nove gols marcados, ou seja, a média é de 0,47 gol por jogo.

