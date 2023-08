Veja a média de gols de Pedro Raul no Toluca

Contestado com a camisa do Vasco da Gama, o centroavante Pedro Raul tem um início de trajetória feliz com a camisa do Toluca.

Se a Liga MX está paralisada, o brasileiro mostra a sua efetividade nos jogos da Leagues Cup, onde tem dois gols.

Diante do Sporting Kansas City e Colorado Rapids, Pedro Raul balançou a rede e, um deles, veio após um lindo voleio.

O único jogo que passou em branco pelo novo clube foi na estreia, quando não marcou diante do Nashiville SC.

Média

Por conta do início positivo, a média de gols é alta e Pedro Raul aparece com 0.66 gol por jogo.