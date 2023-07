Veja como foi a apresentação de Cavani no Boca Juniors

A era do centroavante Edinson Cavani no Boca Juniors teve início nesta segunda-feira no solo sagrado da La Bombonera.

Com milhares de torcedores no mítico estádio Xeneize, Cavani foi recepcionado com muita festa e fez questão de incorporar o espírito Boca Jrs.

Sem pensar na repercussão, Cavani soltou a voz em músicas da torcida do Boca e provocou até mesmo o River Plate ao lembrar que o Millonario na atuou na Série B da Argentina.

“É uma emoção grande, pois desde criança quis jogar no Boca Juniors. Depois de tanto tempo com experiência no futebol, o destino me trouxe até aqui. Estou feliz e ao lado da minha família. Obrigado pelo carinho”, disse.

Após muita festa no gramado e arquibancada, agora fica a expectativa para ver o centroavante dentro das quatro linhas.